Rheinmetall готовий поставити Україні перші БМП Marder вже за три тижні, але досі чекає на рішення уряду

У компанії є й інші покупці.

Концерн Rheinmetall може поставити першу партію БМП Marder вже за три тижні, проте досі чекає на рішення уряду. Про це в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung заявив керівник компанії Армін Паппергер, пише Spiegel.

За його словами, загалом концерт міг би поставити в Україну 100 одиниць БМП.

«Наприклад, ми могли б надати загалом 100 одиниць БМП у середньостроковій перспективі, перші були б готові через три тижні», – сказав Паппергер.

Rheinmetall почав працювати над танками чотири тижні тому, хоча конкретного замовлення досі немає.

«Ми чекаємо рішення федерального уряду. Але наразі є достатньо країн, які хочуть ці транспортні засоби, а не лише Україна», – каже Паппергер.

Нагадаємо, на початку квітня концерн Rheinmetall заявив про готовність поставити в Україну танки, зокрема Leopard 1, якщо на це буде згода уряду Німеччини. Також компанія подала запит до уряду на передачу Україні 88 вживаних танків Leopard та сотні БМП Marder, а група Krauss-Maffei Wegmann подала запит щодо сотні САУ "Panzerhaubitze 2000".