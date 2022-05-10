"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
ГоловнаСвіт

Rheinmetall готовий поставити Україні перші БМП Marder вже за три тижні, але досі чекає на рішення уряду

У компанії є й інші покупці.

Rheinmetall готовий поставити Україні перші БМП Marder вже за три тижні, але досі чекає на рішення уряду
Фото: EPA/UPG

Концерн Rheinmetall може поставити першу партію БМП Marder вже за три тижні, проте досі чекає на рішення уряду. Про це в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung заявив керівник компанії Армін Паппергер, пише Spiegel.

За його словами, загалом концерт міг би поставити в Україну 100 одиниць БМП. 

«Наприклад, ми могли б надати загалом 100 одиниць БМП у середньостроковій перспективі, перші були б готові через три тижні», – сказав Паппергер.

Rheinmetall почав працювати над танками чотири тижні тому, хоча конкретного замовлення досі немає. 

«Ми чекаємо рішення федерального уряду. Але наразі є достатньо країн, які хочуть ці транспортні засоби, а не лише Україна», – каже Паппергер.

Нагадаємо, на початку квітня концерн Rheinmetall заявив про готовність поставити в Україну танки, зокрема Leopard 1, якщо на це буде згода уряду Німеччини. Також компанія подала запит до уряду на передачу Україні 88 вживаних танків Leopard та сотні БМП Marder, а група Krauss-Maffei Wegmann подала запит щодо сотні САУ "Panzerhaubitze 2000".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також