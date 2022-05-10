На канадський острів Ньюфаундленд у понеділок, 9 травня, прибув перший зафрахований урядом літак із біженцями з України.

166 українців, зокрема 55 дітей, прилетіли до столиці провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, міста Сейнт Джонс, із польського Катовіце, повідомляє Канадська мовна корпорація (CBC).

Біженців зустрічав губернатор провінції Ньюфаундленд Ендрю Ф'юрі.

Big moment for Newfoundland and Labrador, Canada, and Ukraine as the first full flight of Ukrainian refugees arrives right here in our beautiful province. Welcome. #WeStandWithUkraine 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/MJSX9cG2dd — Andrew Furey (@FureyAndrew) May 9, 2022

Фото: twitter.com/FureyAndrew

За словами міністра імміграції Джеррі Бірна, цей рейс є першим зафрахтованим урядом літаком, який доставив українських біженців до Канади, хоча після російського вторгнення тисячі людей вже приземлилися на канадській землі.

Уряд Канади оголосив про спеціальну програму прийому українських біженців у середині квітня. За цією програмою українці можуть прибувати до Канади без попередньо отриманих віз та вже на місці отримувати дозвіл на проживання та працевлаштування терміном на три роки.

Фото: twitter.com/FureyAndrew

Фото: twitter.com/FureyAndrew

Як повідомляє CBC, цього року до Канади в'їхали 19 тисяч громадян України, а уряд із середини березня схвалив 90 тисяч клопотань про візи від українців.