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Перший літак з українськими біженцями приземлився в Канаді

166 українців, зокрема 55 дітей, прилетіли до столиці провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.

Перший літак з українськими біженцями приземлився в Канаді
Фото: twitter.com/FureyAndrew

На канадський острів Ньюфаундленд у понеділок, 9 травня, прибув перший зафрахований урядом літак із біженцями з України. 

166 українців, зокрема 55 дітей, прилетіли до столиці провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, міста Сейнт Джонс, із польського Катовіце, повідомляє Канадська мовна корпорація (CBC).

Біженців зустрічав губернатор провінції Ньюфаундленд Ендрю Ф'юрі.

Фото: twitter.com/FureyAndrew

За словами міністра імміграції Джеррі Бірна, цей рейс є першим зафрахтованим урядом літаком, який доставив українських біженців до Канади, хоча після російського вторгнення тисячі людей вже приземлилися на канадській землі.

Уряд Канади оголосив про спеціальну програму прийому українських біженців у середині квітня. За цією програмою українці можуть прибувати до Канади без попередньо отриманих віз та вже на місці отримувати дозвіл на проживання та працевлаштування терміном на три роки.

Фото: twitter.com/FureyAndrew

Фото: twitter.com/FureyAndrew

Як повідомляє CBC, цього року до Канади в'їхали 19 тисяч громадян України, а уряд із середини березня схвалив 90 тисяч клопотань про візи від українців.

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