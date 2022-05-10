Україна планує втричі збільшити транзит пального через Польщу, – віцепрем’єрка Свириденко

Про це вдалося домовитися на енергетичному форумі у Варшаві.

Завдяки польському транзиту Україна зможе залучити пальне зі США, Нідерландів та інших країн. Наразі через Польщу імпортується втричі менше можливостей.

Про це перша віцепрем'єр та міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила за підсумками польсько-українського енергетичного форуму у Варшаві.

"Зараз Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно. Натомість, за останній місяць обсяг надходжень ледве склав 60 тисяч тонн", – розповіла віцепрем’єрка.

За словами Свириденко, на форумі вдалося вдалося знайти практичні вирішення проблеми, яка виникла на паливному ринку України.

Так, до польського ресурсу, Україна зможе залучити нафтопродукти із США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських і балтійських нафтопереробних заводів. Доставлятися пальне буде комбінованими видами транспорту через Польщу.

Крім того, Україна отримала розуміння того, як можна отримати додаткові обсяги від польських трейдерів. Сторони позначили технічні можливості для збільшення перевалки необхідних обсягів, а польська PERN SA вже підтвердила готовність надати додаткові потужності.

Для збільшення відвантажень були синхронізовані графіки роботи "Укрзалізниці" та польської PKP, які тепер в оперативному режимі можуть миттєво вирішувати проблемні питання.

"Тож очікуємо, що вже найближчим часом паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги", – заявила віцепрем’єрка.

Раніше у травні Україна та Польща домовилися про скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення пального.

У квітні Україна та Польща також домовилися про збільшення об’ємів залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу. Зокрема, сторони створять спільне логістичне підприємство вже найближчим часом.

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти.