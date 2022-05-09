Ціна українського зерна через нові шляхи постачання може зрости мінімум на 60%, - Сольський

Наразі додаткові витрати на нову логістику через блокування портів в Україні ще необраховані.

Вартість завантаженого зерна на кораблі в румунській Констанці вже дорожче щонайменше на 60% через блокування українських портів. Наразі вивчається логістика в напрямку Балтійських країн. Тому Україна просить допомоги всього світу у розблокуванні експорту українського зерна.

Про це на брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає кореспондент LB.

«Ціна (українського зерна через постачання альтернативними шляхами) залежить від маршруту. Якщо ми дивимося ціну, яка є в українських дунайських портах та ціну погруженого зерна на кораблі в Констанца (Румунія), то це приблизно на плюс як мінімум 60% дорожче», — заявив він.

За його словами, минулого тижня ціна на кукурудзу в Чорному морі та Балтиці була «плюс-мінус 320 євро (за тону), то в Україні — орієнтир — це $200. Все решта — з’їдає логістика. Така сама ціна зерна у Балтійських портах. Яке пробує туди доїжджати».

Наразі точні додаткові витрати на нову логістику через блокування портів в Україні ще невідомі.

«Які будуть затрати на логістику? Зараз поїдуть маршрути, подивимося на оборотність, як воно працює, скільки у грошах займе логістика. Тоді ми скажемо: наскільки це буде дорожче у сторону Балтійських країн», — сказав він.

Міністр наголосив на необхідності допомоги усіх країн щодо деблокування експорту українського зерна.

«У нас є запит на допомогу до ЄС. Це прямі дотації. Враховуючи, що це займе певний час, то її можна буде використовувати під посівну кампанію озимих у кінці літа, початку осені на наступний рік. Є якісь невеликі та точкові програми, наприклад, від Канади по посівній гречки, бо у нас є дефіцит. Бо у свій час посівні матеріали ми брали у Білорусі. В Монреалі буде навантажений корабель до кінця цього тижня. Якщо ж ми говоримо про глобальні речі, то цього четверга буде зустріч з аграрним міністром Німеччини. Подивимося, що вони пропонують. Але якихось кардинальних речей по допомозі я не очікую», — підкреслив він.

За словами міністра, Польщу Україна просить виставити цілодобові додаткові пости для проходження карантину та фітосанітарного контролю задля швидшого руху транспорту. Також просить перенести пункти для транзитного зерна.

У своєму виступі міністр заявив, що наслідки блокування українських портів будуть глобальними для усього світу.

Також Сольський повідомив, що до Криму окупанти вивезли до 500 тисяч тон зерна, втрати України складають сотні мільйонів доларів.

За словами міністра, Україна засіяла на 25-30% менше культур, ніж торік. Зменшено об’єми посівної ярої кукурудзи, а фермери через проблеми з логістикою, паливом та технікою переходять на посівну дешевших культур.