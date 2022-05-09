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На Харківщині поліція закликає громадян поки не повертатися до звільнених селищ

Йдеться про близьке розташування до лінії фронту.

На Харківщині поліція закликає громадян поки не повертатися до звільнених селищ
Фото: Нацполіція

Поліція Харківщини попереджає громадян про небезпеку повернення до населених пунктів, звільнених від окупантів.

Про це повідомляє департамент комунікацій Нацполіції Харківщини.

Як зазначається, за останні дні Збройними Силами України було звільнено низку населених пунктів Харківської області. У багатьох мешканців виникає бажання повернутися додому, однак наразі це вкрай небезпечно.

"Поліція закликає громадян поки що не повертатися до своїх домівок через продовження бойових дій і близьке розташування до лінії фронту. Також серйозну загрозу для життя і здоров’я людей становлять нерозірвані снаряди та заміновані місця, які залишили після себе російські окупанти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій 8 травня не проводив. Ворог зосереджує увагу на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відтіснили ворога від Харкова на північному напрямку.

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