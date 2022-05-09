Сьогодні 9 травня під час робочого візиту в Україну Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич побувала на Київщині та відвідала Бородянку та Ірпінь.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Європейську делегацію зустрічали голова ОВА Олександр Павлюк та куратор гуманітарного напрямку Олексій Кулеба.

Генсекретарці Ради Європи показали зруйновані житлові комплекси населених пунктів Київщини.

Фото: t.me/kyivoda

“Про військові злочини країни агресора має знати кожен у світі. Сьогодні українці стоять форпостом у боротьбі за майбутнє всієї Європи та цивілізованого світу. І дуже важливо, що наші європейські партнери підтримують нас. Вдячний нашим поважним гостям, що відвідали Київщину саме 9 травня – День перемоги над нацизмом. Перемога буде за нами, а наші міста ми відбудуємо”, – підкреслив Павлюк.

Фото: t.me/kyivoda

Нагадаємо, у березні Росію виключили з Ради Європи.