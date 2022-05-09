Сьогодні 9 травня під час робочого візиту в Україну Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич побувала на Київщині та відвідала Бородянку та Ірпінь.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
Європейську делегацію зустрічали голова ОВА Олександр Павлюк та куратор гуманітарного напрямку Олексій Кулеба.
Генсекретарці Ради Європи показали зруйновані житлові комплекси населених пунктів Київщини.
“Про військові злочини країни агресора має знати кожен у світі. Сьогодні українці стоять форпостом у боротьбі за майбутнє всієї Європи та цивілізованого світу. І дуже важливо, що наші європейські партнери підтримують нас. Вдячний нашим поважним гостям, що відвідали Київщину саме 9 травня – День перемоги над нацизмом. Перемога буде за нами, а наші міста ми відбудуємо”, – підкреслив Павлюк.
Нагадаємо, у березні Росію виключили з Ради Європи.