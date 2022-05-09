В Одесі затримали коректувальника вогню

Вчора в Суворівському районі Одеси патрульні зупинили чоловіка, який фотографував інфраструктуру міста.

Про це йдеться у Facebook Патрульної поліції Одеської області.

Під час огляду речей затриманого патрульні виявили чисельні фотографії інфраструктурних об'єктів, які чоловік відправляв на російський номер. Затриманого передали до спецслужб.

Нагадаємо, сьогодні по Одеській області був нанесений удар чотирма ракетами типу “Онікс” з комплексу “Бастіон”.

Росія атакує Одещину третій день поспіль. 7 травня ворог завдав по Одесі чергових ракетних ударів. Було влучання в будівлі, зруйнована зона відпочинку, меблева фабрика. Вибухова хвиля пошкодила 252 квартири в будинку поруч із підприємством. Також росіяни поцілили у одеський аеропорт та один із районів області.

Під ворожим вогнем Одеса опинилася і 8 травня. Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що внаслідок обстрілів постраждали три людини. Після атаки без світла перебувають шість населених пунктів.