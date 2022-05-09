Російська влада продовжує відправляти на війну строковиків, які гинуть перші, – ГУР

До неминучої загибелі чи каліцтва призводять їхня погана навченість, застаріле озброєння та оснащення.

Російська влада продовжує відправляти строковиків гинути на війні в Україні.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Попри запевнення керівництва Кремля про недопущення участі строковиків у так званій “спеціальній операції”, вони продовжують поповнювати ряди російських окупаційних військ на території України.

“Саме строковики гинуть першими під час бойових дій. До неминучої загибелі чи каліцтва призводять їхня погана навченість, застаріле озброєння та оснащення. Ще однією з причин високої смертності військовослужбовців строкової служби армії країни-окупанта є їх залучення до дій у першому ешелоні військ, брати участь в яких відмовляються більш досвідчені контрактники”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ГУР

Направлення строковиків у зону бойових дій є черговим доказом ставлення влади до своїх громадян та кадрового голоду в армії агресора, зазначили у розвідці.

Фото: ГУР

“Попри приховану мобілізацію на території Росії та примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово непідконтрольних територіях України, російське командування не здатне забезпечити повноцінне комплектування бойових підрозділів”, – додали у ГУР.

Фото: ГУР

Матері російських строковиків, розуміючи невідворотність смерті їхніх дітей, звертаються зі скаргами на незаконні дії командирів до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової, але у відповідь “отримують чергову брехню та відписки”.

Фото: ГУР

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого по 9 травня орієнтовно склали 25 650 осіб. За добу було знищено 150 окупантів.

Російська влада зеперечує, що відправляє на війну проти України строковиків, але про це свідчать вилучені в окупантів документи.