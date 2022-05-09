Під час воєнного стану виїзд чоловіків за кордон не планується, - Шмигаль

За даними уряду, в перші тижні після 24 лютого до України повернулися 200 тисяч чоловіків з Європи.

На час бойових дій в Україні не планують відкривати кордон для чоловіків призовного віку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, на питання журналіста, чи планує уряд дозволити виїзд за кордон для чоловіків призовного віку, Шмигаль відповів негативно.

"Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки що йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні", – сказав Шмигаль.

За даними Шмигаля, в перші тижні повномасштабної війни до України повернулися 200 тисяч чоловіків з роботи в Європі.

"Це теж такий унікальний показник, я думаю, що після війни всі ці люди з чудовим міжнародним досвідом роботи залишаться в Україні. Тому тут насправді ще є питання, чи ми втратимо людей, чи навпаки ще більше повернеться відбудовувати Україну. Це питання майбутнього, давайте про це поговоримо після війни", - додав очільник уряду.

Нагадаємо, що мобілізація в Україні триватиме до 24 травня. Але наразі, як пояснили у командуванні Сухопутних військ, вона проводиться з меншими темпами, оскільки на початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони.

Призов на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у квітні-червні 2022 року не проводиться. Під час загальної мобілізації комплектування вакантних посад у ЗСУ здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів.