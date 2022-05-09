Росія мріяла, щоб Україна відмовилась відзначати 9 травня і перемогу над нацизмом . Щоб слово "денацифікація" отримало шанс. Однак наша держава не віддасть ні клаптика своєї землі, ні історії.

Українці пишаються своїми предками, які разом із іншими народами в складі Антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ролик записано на центральній вулиці Києва – Хрещатику – на тлі барикад і протитанкових "їжаків". У відео показані кадри параду до тридцятого Дня Незалежності України, зокрема проліт нашого літака "Мрія", спаленого в лютому окупантами.

"Мільйони українців боролися з нацизмом і пройшли важкий і довгий шлях. Вигнали нацистів з Луганська, вигнали нацистів з Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ. Вигнали нацистів з Ялти, Сімефорополя, Керчі й усього Криму", – зазначив президент.

Українці вигнали нацистів з Маріуполя і всієї України.

"У День перемоги над нацизмом ми боремось за нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не сумніваємось, що переможемо. В чому наша перевага над ворогом? Ми розумніші на одну книгу. Це підручник з історії України. Ми б не знали горя, які всі наші вороги вміли читати й робити правильні висновки", – вважає Зеленський.

Він підкреслив, що 24 лютого Росія почала наступ – "наступ на ті самі граблі, на які наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю".

"Ми пережили різні війні, але всі мали один фінал. Нашу землю засівали кулі та снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння. Нашими полями їздили ворожі колісниці і танки, але це нікому не приносило плодів. У нашому небі літали ворожі стріли і ракети, але нікому не дано затьмарити нашу блакить. Нема кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Нема окупанта, який зможе прижитися на нашій вільній землі. Нема загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом", – продовжив президент.

Хоча орда, хоч нацизм, хоч суміш першого і другого, як нинішній ворог, – ми перемагаємо. Бо це наша земля.

"Бо хтось воює за батюшку царя, за партію і вождя, а ми – за Батьківщину. Ми ніколи не воювали проти когось. Ми завжди воюємо за себе. За свою свободу, за свою незалежність. Щоб перемога наших предків була недаремна. Вони бились за свободу для нас, і перемогли. Ми бʼємось за свою свободу, за свободу своїх дітей, а отже – переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки в Другій світовій війні, де загинули майже 8 млн українців. Де додому не повернувся кожен пʼятий українець, а загалом війна забрала щонайменше 50 млн людських життів", – наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що Путін вже повторює жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію.

"Він приречений. Бо проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їхнього вбивцю. А тому втратить все. І зовсім скоро в Україні буде два дні перемоги. А в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді – переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги. Перемоги України. З Днем перемоги над нацизмом. Слава Україні!" – підсумував глава держави.

Нагадаємо, що цього року в Україні через воєнний стан немає масових заходів з нагоди 8 і 9 травня. Громадян закликають максимально уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги, адже Росія може активізувати ракетні атаки.