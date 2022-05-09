Вони вже дістались Запоріжжя, де наразі отримують негайну гуманітарну допомогу.

Понад 170 людей евакуйовано з металургійного комбінату "Азовсталь" та інших громад поблизу Маріуполя.

Про це повідомляє Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Зазначається, що люди дістались Запоріжжя, де наразі отримують негайну гуманітарну допомогу.

Завдяки цій операції з безпечного виїзду, проведеній Організацією Об'єднаних Націй і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, загальна кількість евакуйованих перевищила 600.

"Нам відомо про значну кількість людей, які не мали змоги приїдатись до евакуаційних конвоїв останніми днями. Ми продовжимо взаємодію зі сторонами конфлікту, щоби ми могли дістатись людей, яким вкрай необхідна гуманітарна допомога по всій Україні та забезпечити, щоб бажаючі мали гарантії це зробити безпечно і в тому напрямку, в якому вони хочуть", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 травня віцепрем’єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.