Росіяни обстріляли ракетами місто Карлівка в Полтавській області, пошкоджено інфраструктуру (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами місто Карлівка в Полтавській області, пошкоджено інфраструктуру (оновлено)
ЗСУ знищили російський катер біля острова Зміїний
ЗСУ знищили російський катер біля острова Зміїний
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
"Повернись живим" за добу зібрали 30 млн гривень на "літачок" для армії
"Повернись живим" за добу зібрали 30 млн гривень на "літачок" для армії
7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
Загинув засновник “Українського легіону” Святослав Стеценко
Загинув засновник “Українського легіону” Святослав Стеценко
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські військові обстріляли села неподалік держкордону на Чернігівщині

За попередніми даними, загиблих немає.

Російські військові обстріляли села неподалік держкордону на Чернігівщині
Фото: belnovosti.by

Російські військові обстріляли села неподалік держкордону на Чернігівщині. Про це повідомляє Суспільне.Чернігів з посиланням на речницю Чернігівського прикордонного загону Галину Шеховцову.

"8 травня близько 17 години вечора російські окупаційні війська обстріляли села Городнянської громади неподалік держкордону. Всього росіяни здійснили 4 мінометних постріли", - йдеться у повідомленні.

Шеховцова зазначила, що попередньо загиблих немає. 

Нагадаємо, що 8 травня російські війська здійснили ракетний обстріл Шосткинського району Сумської області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також