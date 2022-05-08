За попередніми даними, загиблих немає.

Російські військові обстріляли села неподалік держкордону на Чернігівщині. Про це повідомляє Суспільне.Чернігів з посиланням на речницю Чернігівського прикордонного загону Галину Шеховцову.

"8 травня близько 17 години вечора російські окупаційні війська обстріляли села Городнянської громади неподалік держкордону. Всього росіяни здійснили 4 мінометних постріли", - йдеться у повідомленні.

Шеховцова зазначила, що попередньо загиблих немає.

Нагадаємо, що 8 травня російські війська здійснили ракетний обстріл Шосткинського району Сумської області.