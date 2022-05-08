Якби була хоч одна можливість деблокувати Маріуполь, ЗСУ її б використали, - Подоляк

Якби була хоча б одна можливість деблокади Маріуполя військовим шляхом, вона була б використана керівництвом ЗСУ. Так пресконференцію бійців “Азову” прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

“Збройні Сили сьогодні роблять надзусилля, аби ця можливість з‘явилася у видимій перспективі. Але питання військових заходів та планів точно не є предметом суспільного обговорення”, - зазначив представник ОП.

Він зазначив, що розуміє емоційний стан бійців, оскільки в росіян немає жодних запобіжників, коли йдеться про “Азовсталь”, але кожна розмова президента з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається та закінчується словом “Азовсталь”.

“Ми прораховуємо всі можливі формули та формати, а якщо історія міжнародного права таких форматів немає — пропонуємо нові”, - зазначив Подоляк.

За його словами, кожна гаряча точка в Україні, де триває опір російським військам - у фокусі уваги Офісу Президента. І комунікація щодо цього відбувається щодня.

“Бійці “Азову”, які утримують оборону на заводі “Азовсталь” — це герої сьогодення. Говорю про це без пафосу та без вагань, у нас із хлопцями були дуже відверті розмови. Особисто в мене в тому числі. Не все, безумовно, можна оприлюднювати. Наразі ми знаходимося в постійній комунікації”, - каже Подоляк.

Він також нагадав, що за посередництва ООН, Офісу Президента вдалося організувати евакуацію цивільних осіб — жінок, дітей, людей похилого віку, що знаходилися на “Азовсталі”. І це було б неможливо без допомоги хлопців з “Азову”. Деякі з них заплатили за це своїм життям.

“Життя кожного українського захисника є священним для української держави — це аксіома для нас. Захисники “Азовсталі” - хлопці з “Азову”, поліції, прикордонної служби, військові — стали живим символом України. Ми робимо все аби їх врятувати”, - заявив радник голови Офісу президента.

Він запропонував скерувати енергію суспільства не на звернення до військово-політичного керівництва всередині країни - “бо ми максимально зосередженні на пошуку рішень”, а на суспільства західних країн, світових лідерів та міжнародних організацій.

“Аби вони також тисли на російську сторону. Особливо ті з них, хто роками мав з ними прекрасні бізнесові та лобістські стосунки. Ставайте поряд з нами. Ставайте посередниками. Доводьте росіянам, що репутація, гуманізм мають значення”, - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні бійці “Азову” під час пресконференції закликали політиків посилити зусилля щодо режиму припинення вогню та евакуації з “Азовсталі”.