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Окупанти готують збройні провокації проти людей 9 Травня в Мелітополі, - Федоров

Вони хочуть звинуватити Збройні сили України.

Окупанти готують збройні провокації проти людей 9 Травня в Мелітополі, - Федоров
Фото: ФАКТИ

Російські окупанти готують провокації під час святкувань 9 Травня в Мелітополі з розстрілом людей, аби звинуватити Збройні сили України.

Про це у Facebook заявив мер міста Іван Федоров. 

"По інформації силових структур, Збройних сил України, вони (російські окупанти – ред.) планують стріляти в мирних громадян, вони планують розганяти протестувальників, розганяти мітингувальників і зробити все для того, щоби спровокувати хаос і паніку під час святкування 9 Травня. А потім звинуватити Збройні сили України. Наша задача цього не допустити", - сказав Федоров.

За даними Федорова, колаборанти намагаються силоміць залучити дітей мешканців Мелітополя до урочистих святкувань через батьківські комітети в школах.

Нагадаємо, що у захопленому Мелітополі Запорізької області окупанти змушують дітей одягати георгіївські стрічки та вчити вірші про війну.

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