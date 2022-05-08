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Окупанти влучили по водоканалу у Попасній, без води лишився мільйон українців

Відновлення подачі води можливе після припинення боїв.

Окупанти влучили по водоканалу у Попасній, без води лишився мільйон українців
Попаснянський водоканал
Фото: oldsite.mtot.gov.ua

Росіяни поцілили по потужностях Попаснянського водоканалу, через що без водопостачання лишився 1 мільйон людей, включаючи окуповані території.

Про це у Телеграм написав керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти пошкодили на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій з трансформаторами. Ймовірніше за все, також пошкоджено устаткування  підстанції. Водопостачання припинено на невизначений термін в Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадієвці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також в селищах Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанську (всього близько 1 млн населення)", - написав Гайдай.

За його словами, відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій.

Також внаслідок обстрілів російськими військами Лисичанська Луганської області місто зазнало руйнувань критичної інфраструктури - обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Через це у Лисичанську і Сєвєродонецьку зникло світло. 

Нагадаємо, що унаслідок авіаудару по школі в Білогорівці Луганської області, за попередніми даними, загинули всі 60 людей.

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