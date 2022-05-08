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Полон - це смерть, - бійці "Азова"

Стояти і боротися - варіант, за який не соромно, кажуть захисники Маріуполя.

Полон - це смерть, - бійці "Азова"
Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина)
Фото: скріншот

Бійці полку “Азов” не мають високих шансів на виживання, якщо потраплять у російський полон. Самі у полон вони не здаватимуться. Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина). 

“Здатися — це неприйнятно. Бо кожна людина в полоні — це ресурс для політичної сцени, ресурс для обміну”, - зазначив Калина. 

“Я маю вам нагадати. Що ми воюємо з ворогом, який здійснює варварський терор України. Ми намагаємося говорити, які вбили тисячі людей в Бучі, які гвалтували жінок і дітей, руйнували лікарні, церкви. Їхня основна мета — знищити українців. Мені це зрозуміло і тому для мене все логічно”, - додав він.

Він розповів історію про бійця, який потрапив у полон росіян, вони зняли пропагандистське відео з ним, що здаватися у полон Росії не страшно, а потім вбили. 

Його задушили. Це порушення Женевський конвенцій і це дуже типово для росіян. Проблема в тому, що ми знаємо для бійців Азов полон - це смерть”, - зазначив Паламар.

Оновлення. Разом з тим, офіцер розвідки Ілля Самойленко зазначив, що "Азов" у нинішній ситуації має чотири варіанти дій, і полон лише один із них. Проте його одразу відкидають.

"Щодо шансів, які у нас є тут, то я вам скажу те саме, що я говорю своїм товаришам, солдатам… у такій критичній ситуації, як зараз, у нас є (чотири варіанти – ред)… Перше – можна, звісно, просто відкласти зброю і сидіти в кутку і чекати кінця. Це буде повільна смерть від голоду чи швидка смерть від бомби, просто прийняти", - каже Самойленко.

Другий варіант втекти, як це намагався зробити командир 36 бригади морпіхів.

"Третє – можна відкласти зброю і просто здатися. А четвертий варіант – це єдиний спосіб, який буде гарантувати ваше життя і ви не будете соромитися того, що ви зробили – стояти і боротися".

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