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Росія вивозить олію з окупованих територій, - Денісова

Олія мала бути відвантажена за кордон.

Росія вивозить олію з окупованих територій, - Денісова
Фото: Xcook.info

Російські загарбники пограбували Пологівський олійноекстракційний завод на тимчасово захопленій території Запорізької області та вивозять звідти олію, яка мала бути відвантажена за кордон. Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова. 

“Російські загарбники викрадають українську продукцію з тимчасово захоплених територій Запорізької області. Їхньої черговою жертвою став Пологівський олійноекстракційний завод. Наразі звідти вивозять олію. Її підприємство готувало для відвантаження іноземним партнерам, які вже відчувають нестачу високоякісної української продукції”, - зазначила Денісова.

За її словами, до окупації Пологівський олійноекстракційний завод був одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств району.

Омбудсмен нагадала, що викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнним злочином згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Та звернулася до Комісії ООН. 

Відзначимо, що Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. З початку російської воєнної агресії експорт зупинився. У Європі вже готуються до дефіциту цього продукту.

Нагадаємо, за даними МінАП, Росія також вкрала сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях. 27 тисяч тонн зерна вона намагалася продати Єгипту.

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