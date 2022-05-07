На окупованих частинах Запорізької області росіяни встановлюють свої податки та погрожують відібрати землю

Також вони не дають цивільним виїхати на вільну частину України.

Окупанти продовжують терор мирних мешканців на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Вони проводять фільтраційні заходи, перешкоджають евакуації та грабують аграрні підприємства, повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова в Telegram.

У селищі Чернігівка росіяни хочуть відібрати у людей землю. Змушують до 8 травня заповнити форму, в якій вказана кількість землі у власності та оренді. Лише після цього обіцяють надати ліцензію на обробку, інакше – погрожують, що комендант відбере все, що не вказано у паперах.

У Михайлівці окупанти вводять свою тимчасову податкову систему для підприємців. Ті, хто хочуть і надалі працювати в громаді, мають пройти нову реєстрацію за правилами загарбників. Також росіяни запевняють, що витребували лише "військовий податок", а всі нові податки підприємці платитимуть лише в громаду.

У Енергодарі на теплоелектростанції закінчилося вугілля, а організувати його регулярне постачання немає можливості через окупацію. Також у цьому місті окупаційна "влада" завершила реєстрацію мешканців нібито для соціальних виплат. Тепер вони почали реєстрацію підприємців. Тим, хто її не пройде, не дозволять працювати.

У Василівці, за словами місцевих, російські військові в місті намагаються виміняти одну сім-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю по 15 грн за літр. У Дніпрорудному дві сім-карти міняють одразу на авто. Причина – окупанти хочуть телефонувати один одному та додому, а телефонів у звʼязку не мають.

"Терор та жорстоке поводження з мирними жителями на окупованих територіях це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав людини в Україні", – наголосила Денісова.

Нагадаємо, що сам обласний центр Запорізької області не окупований. Голова Запорізької ОВА в інтервʼю УП в травні говорив, що останній блокпост росіян – у Василівці, наш – біля Степногірська. Між ними – сіра зона з умовною лінією перетинання в Камʼянському. Основні бойові дії в області ведуться в східній частині.

На тимчасово зайнятих частинах ворог намагається встановити свою "владу" та глушить звʼязок. По області також постійно ведуться обстріли. Крім того, російські загарбники не дають забрати поранених та тіла загиблих українських солдатів з поля бою в Запорізькій області.