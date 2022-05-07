КМДА розробляє кошториси, щоб визначитися з обсягом робіт.

У столиці обстрілами пошкоджені понад 200 житлових будинків. Зазнали руйнувань 46 шкіл, 30 дитячих садочків та понад 70 обʼєктів міської інфраструктури.

Про це мер міста Віталій Кличко написав у Телеграм.

"Ми закінчуємо їх обстежувати і розробляємо кошториси, щоб визначитися з обсягом робіт і вартістю відновлення пошкодженого житла та об‘єктів", - додав він.

Нагадаємо, що у Києві до кінця навчального року школярі навчатимуться дистанційно.

Також у КМВА наголосили, що на околицях Києва, де велися бойові дії, зберігається мінна небезпека.