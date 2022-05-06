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Київські школярі до кінця навчального року навчатимуться дистанційно

Мета дистанційного навчання під час війни – не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка.

Київські школярі до кінця навчального року навчатимуться дистанційно
Фото: EPA/UPG

У Києві до кінця навчального року школярі навчатимуться дистанційно.

Про це повідомили у КМДА.

“Мета дистанційного навчання під час війни – не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування. Воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями – без негативних оцінок та домашніх завдань”, – йдеться у повідомленні.

Акцент зроблено не тільки на вивченні нового матеріалу, а й на повторювання.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні не буде державної підсумкової атестації та вступних іспитів у виші.

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