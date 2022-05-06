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Через збройну агресію РФ в Україні загинуло вже 223 дитини

408 дітей поранено.

Через збройну агресію РФ в Україні загинуло вже 223 дитини
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 5 травня внаслідок збройної агресії Російської Федерації в України загинули 223 дитини, 408 поранені. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

5 травня через обстріл окупантами регіонального ландшафтного парку «Фельдман Екопарк» у смт Лісне Харківського району Харківської області загинув 15-річний хлопець-волонтер, який допомагав годувати та евакуювати тварин.

Також 5 травня стало відомо, що 23 квітня внаслідок бомбардування с. Новоселівка Покровського району Донецької області загинув 17-річний юнак.

Унаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджено 1607 закладів освіти. При цьому 121 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, за даними омбудсмана Людмили Денісової, 1889 українських дітей з початку війни вважаються зниклими безвісти.

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