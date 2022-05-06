«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
В Іспанії затримали Шарія (оновлено)
В Іспанії затримали Шарія (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоВійна

На Луганщині немає жодної вцілілої АЗС, - Гайдай

Голова ОВА закликав водіїв утриматися від необов'язкових поїздок.

На Луганщині немає жодної вцілілої АЗС, - Гайдай
Фото: luganskua.com

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав водіїв дбайливо ставитися до споживання палива, утримуватись від необов’язкових поїздок через складну ситуацію з пальним - у місті не залишилося жодної неушкодженої АЗС. Про це він написав у телеграмі

“Що відбувається на Луганщині – багато хто бачив із власного вікна чи стрічки новин. Жодної вцілілої заправної станції, складу з паливом, смертельна загроза при його транспортуванні. Росіяни навіть вгатили по Лисичанському НПЗ, де були лише залишки нафтопродуктів”, - зазначив Гайдай. 

Він анонсував домовленості із новими постачальниками пального, але нагадав, що у держави є необхідність першочергово забезпечувати їм рятувальні служби, медиків, поліцію, військових – тих, хто щодня протидіє російській агресії та надає допомогу українцям.

Нагадаємо, у Луганській області, за даними Сергія Гайдая, залишається до 50 тисяч людей. Російські війська зосередилася на штурмі Попасної та наступають на населені пункти Лиман і Сіверськ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також