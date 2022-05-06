На Луганщині немає жодної вцілілої АЗС, - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав водіїв дбайливо ставитися до споживання палива, утримуватись від необов’язкових поїздок через складну ситуацію з пальним - у місті не залишилося жодної неушкодженої АЗС. Про це він написав у телеграмі.

“Що відбувається на Луганщині – багато хто бачив із власного вікна чи стрічки новин. Жодної вцілілої заправної станції, складу з паливом, смертельна загроза при його транспортуванні. Росіяни навіть вгатили по Лисичанському НПЗ, де були лише залишки нафтопродуктів”, - зазначив Гайдай.

Він анонсував домовленості із новими постачальниками пального, але нагадав, що у держави є необхідність першочергово забезпечувати їм рятувальні служби, медиків, поліцію, військових – тих, хто щодня протидіє російській агресії та надає допомогу українцям.

Нагадаємо, у Луганській області, за даними Сергія Гайдая, залишається до 50 тисяч людей. Російські війська зосередилася на штурмі Попасної та наступають на населені пункти Лиман і Сіверськ.