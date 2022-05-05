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​ЗСУ відбили 11 атак окупантів на Донбасі та збили сім безпілотників

Українські захисники знищили вісім танків, 11 одиниць бойової броньованої та п'ять автомобілів ворога.

​ЗСУ відбили 11 атак окупантів на Донбасі та збили сім безпілотників
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Упродовж поточної доби, 5 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога на Доннецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться в повідомленні.

Зокрема українські захисники знищили вісім танків, 11 одиниць бойової броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили сім безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Карпентер заявив, що Вашингтон має «високодостовірну» інформацію розвідки про те, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області «десь у середині травня». Схожий план Москва має щодо Херсона.

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