Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Від тиші до тиші папи Франциска. Або чому не варто топити істину в милосерді
Від тиші до тиші папи Франциска. Або чому не варто топити істину в милосерді
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Недоліт: фотокореспондент LB.ua знайшов залишки гвинтокрила, що мав прикривати російський десант у Гостомелі
Недоліт: фотокореспондент LB.ua знайшов залишки гвинтокрила, що мав прикривати російський десант у Гостомелі
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Німеччина виділяє Україні 125 млн євро на гуманітарну допомогу, – Шольц

Рішення ухвалено 5 травня. 

Німеччина виділяє Україні 125 млн євро на гуманітарну допомогу, – Шольц
Фото: president.gov.ua

Німеччина ухвалила рішення виділити Україні ще 125 млн євро на гуманітарну допомогу.

Про це 5 травня повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Ми постійно та суттєво підтримуємо Україну. Сьогодні Німеччина виділяє ще 125 млн євро гуманітарної допомоги", – заявив він. 

На третій день повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від ФРН понад 20 тонн гуманітарної допомоги. 

У березні німецький Мінфін виділив Україні 38,5 млн євро на уникнення гуманітарної катастрофи.  

За даними Deutsche Welle, станом на 26 березня ЗСУ отримали від німецьких партнерів додаткову допомогу: 350 000 продуктових наборів, 50 медичних транспортних засобів і медикаменти. Німеччина у квітні також нарешті схвалила постачання українцям важкого озброєння. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також