Німеччина виділяє Україні 125 млн євро на гуманітарну допомогу, – Шольц

Німеччина ухвалила рішення виділити Україні ще 125 млн євро на гуманітарну допомогу.

Про це 5 травня повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Ми постійно та суттєво підтримуємо Україну. Сьогодні Німеччина виділяє ще 125 млн євро гуманітарної допомоги", – заявив він.

Wir unterstützen die Ukraine kontinuierlich und substanziell. Deutschland stellt heute weitere 125 Millionen Euro für humanitäre Hilfe für die #Ukraine bereit. https://t.co/8AXGT5NxNg — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 5, 2022

На третій день повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від ФРН понад 20 тонн гуманітарної допомоги.

У березні німецький Мінфін виділив Україні 38,5 млн євро на уникнення гуманітарної катастрофи.

За даними Deutsche Welle, станом на 26 березня ЗСУ отримали від німецьких партнерів додаткову допомогу: 350 000 продуктових наборів, 50 медичних транспортних засобів і медикаменти. Німеччина у квітні також нарешті схвалила постачання українцям важкого озброєння.