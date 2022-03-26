Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3

Також прибули 8 млн патронів, 350 тисяч продуктових наборів, 50 транспортних засобів, медикаменти.

В Україну з Німеччини прибула партія зенітно-ракетних комплексів та кулеметів. Про це повідомляє видання DW з посиланням на інформагенство DPA.

Партія зброї складається з 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла", 100 кулеметів MG3 та 8 мільйонів патронів для пістолетів.

За даними видання, ЗСУ отримали від німецьких партнерів додаткову допомогу: 350 000 продуктових наборів, 50 медичних транспортних засобів та медикаменти.

Крім цього, як зазначив під час візиту до Брюсселя канцлер Німеччини Олаф Шольц, розглядаються перспективи подальших постачань зброї Україні.

Нагадаємо, напередодні Великобританія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме 6000 ракет, зокрема протитанкові та фугасні.