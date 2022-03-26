Країни-члени НАТО підтримують ідею миротворчої місії в Україні, але чекають на схвалення з боку Альянсу, - прем'єр Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що інші країни-члени НАТО підтримують ідею про миротворчу місію в Україні, але очікують спільного схвалення з боку Альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

"Ми вже знаємо зі ЗМІ за попередні кілька днів, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки і загального голосу з боку НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути точкова місія НАТО", - розповів глава польського уряду в Брюсселі на пресконференції після засідання Ради Європи.

Моравецький зазначив, що деякі лідери країни на саміті були налаштовані скептично щодо ініціативи віцепрем'єр-міністра Польщі Ярослава Качинського щодо миротворчої місії в Україні.

"Хотілося б, щоб вони представили, що вся Україна стає Маріуполем, розбомбленим містом, де втікають люди", - сказав він, додавши, що тоді державам доведеться прийняти "десятки мільйонів біженців".

"Я думаю, що сьогодні, дивлячись на варварську поведінку Путіна і росіян, російських солдатів, можна уявити собі найгірші сценарії. На жаль, я можу уявити й гірші сценарії, тому презентація цієї концепції знаходить все більш благодатний ґрунт", - зазначив Моравецький.

Нагадаємо, віцепрем'єр уряду Польщі та лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час візиту до Києва заявив, що Україні потрібна "миротворча місія НАТО ширшої міжнародної коаліції". Уряд Данії висловив готовність відправити своїх військових в рамках миротворчої місії до України.