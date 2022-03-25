Понад 40 країн світу підтримують Україну в Гаазі, – Венедіктова

10 країн вже розпочали свої власні розслідування щодо війни в Україні.

Вже 41 країна світу звернулася до Міжнародного кримінального суду на підтримку України.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Прокуратура України об’єднала навколо себе світову спільноту і надзвичайно згуртувалась всередині. 41 країна звернулась до МКС на підтримку України. Ми працюємо над створенням міжнародної слідчої групи з країнами-партнерами", – написала Венедіктова у твіттері.

Генеральна прокурорка додала, що 10 країн вже розпочали свої власні розслідування щодо війни в Україні. Окрім нашої держави, це Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція.

"Світова юридична коаліція справедливості росте!", – зазначила Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розпочав роботу зі збору доказів у рамках розслідування воєнних злочинів Росії проти України.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Велика Британія) сам ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "воєнні злочини" та "злочини проти людства".

Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС, або Суду), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

МЗС України вважає, що вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.