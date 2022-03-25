РФ змінила тактику і відстежує українські засоби ППО та артилерію, а також розпочала мобілізацію в Дагестані.

Інформація про те, що в Росії закінчуються ресурси для війни проти України, не відповідає дійсності.

Про це на брифінгу в UkraineMediaCentre повідомив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

"Чи є у противника сили? Звичайно, є. Оці всі гучні заяви, що в нього там ракети закінчуються - за інтенсивністю обстрілів ми спостерігаємо, що це, скажімо, не так. Противник активно веде вогонь, особливо по військовій інфраструктурі, наших військових об'єктах", - сказав Грузевич.

За його словами, РФ наразі змінила тактику і відстежує українські засоби ППО, повітряних сил та артилерію.

"Я сміло можу заявити - він (ворог. - LB) цього боїться", - додав Грузевич.

Заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що Росія в Дагестані проводить мобілізацію і підтягує свіжі сили.

"Але щоб вони опинилися біля Києва, потрібен час. З повітря ці сили не з'являться. Сили в нього ще є, і він найближчим часом намагатиметься вводити їх у дію", – підкреслив Грузевич.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що "Російська Федерація витратила свої ресурси. Спроби перекинути найманців із Сирії та Лівії, свої підрозділи з Далекого Сходу поки що не вдаються, тобто вони не мають резервів як за нашою оцінкою, так і за оцінкою західних фахівців".