​ЗСУ ліквідували окупантів з найбільшого з’єднання військ РФ, яке базується в Чечні

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ знищили трьох представників окремої бригади оперативного призначення нацгвардії Росії - найбільшого з’єднання військ РФ, яке базується в Чечні.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

"Це з’єднання було створене ще у 2000 році для боротьби із силами чеченського спротиву, котрі воювали з Кремлем", - зазначили військові.

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед трофеїв, які дісталися українським бійцям, - неушкоджений БТР-80 та зброя: кулемети, автомати і снайперська гвинтівка Драгунова з боєприпасами.

"У знищених ворогів вилучені особисті жетони та документи: шляховий лист водія БТР-80 із даними водія, старшого машини, витратами пального тощо", - повідомили на Facebook-сторінці 128 бригади.

Нагадаємо, 24 березня в Чорнобаївці українські воїни знищили командувача 49 армії РФ Якова Резанцева.

Сьогодні агресор зазнав значних втрат під Ізюмом; було також збито два літаки РФ.