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Зеленський вручив держнагороди і присвоїв звання працівникам СБУ з нагоди 30-річчя створення служби

Нагороди вручили за мужність і самовідданість та зразкове виконання службового обов’язку. 

Зеленський вручив держнагороди і присвоїв звання працівникам СБУ з нагоди 30-річчя створення служби

У 30-ту річницю створення Служби безпеки України Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам СБУ.

Про це йдеться на сайті президента.

Нагороди вручили за мужність і самовідданість та зразкове виконання службового обов’язку під час захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

“Ми відчуваємо ваш захист Української держави. Знаю, що багато офіцерів, службовців зараз перебувають на лінії фронту, виконують важливі операції. Але де б ви не були, ми всі захищаємо найголовніше, що в нас є, – нашу країну”, – сказав він.

Також Зеленський своїми указами присвоїв сьогодні звання бригадного генерала першому заступнику голови Служби безпеки України Василю Малюку та очільникам управлінь СБУ в Запорізькій, Житомирській, Чернігівській, Донецькій і Луганській областях

Нагадаємо, з початку війни СБУ ліквідувала більше 20 ворожих ДРГ і затримала понад 350 їхніх учасників.

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