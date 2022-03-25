На Прикарпатті через спалення сухостою за тиждень загинуло троє людей

Несумісні з життям опіки отримали три пенсіонерки.

Унаслідок спалення сухостою за тиждень на Прикарпатті троє людей загинули, ще троє отримали травми.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“Попри всі застереження рятувальників і незважаючи на ситуацію, пов’язану з війною, мешканці області і надалі продовжують “господарювати”, випалюючи суху траву та сміття”, – йдеться в повідомленні.

Загинули три пенсіонерки, які, спалюючи суху траву, отримали опіки, несумісні з життям, а також здоров’ям поплатилися троє чоловіків, які травмувалися, коли спалювали сухостій.

Через пожежі сухої трави горіли і господарські будівлі, адже вогонь у суху вітряну погоду поширюється дуже швидко на велику площу.