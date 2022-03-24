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МВС про пожежі сухостою: “Українці, паліть ворога, а не суху траву!”

Чергового порушника виявили на Одещині.

МВС про пожежі сухостою: “Українці, паліть ворога, а не суху траву!”
Фото: https://www.dsns.gov.ua/

У Міністерстві внутрішніх справ України нагадали про заборону паління сухої трави та штраф за це до 22 тисяч гривен.

“Українці, паліть ворога, а не суху траву!”, – закликали правоохоронці у Телеграм-каналі міністерства.

Чергового палія виявили на Одещині рятувальники та поліція Білгород-Дністровського району. 

“В смт Сергіївка, внаслідок спалювання сухої рослинності, сталася пожежа на відкритій території, на площі 600 м. кв. 

"Рятувальники ліквідували пожежу за 20 хвилин”, – йдеться у повідомленні.

На місці події знайшли винуватця пожежі. 

“Сьогодні зловмисника, який каявся в своїх діях, пожаліли, він відбувся штрафом на 3060 грн, це мінімальна сума штрафу за дане порушення”, – наголошують у відомстві. 

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