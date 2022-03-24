За місяць війни Росія пошкодила в Києві 87 будинків, 12 шкіл та 6 садочків

З 24 лютого по 24 березня російські обстріли пошкодили в українській столиці 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, шість садочків і 12 шкіл.

Про це в Facebook повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Кількість людей, які потребують допомоги, збільшується, адже ворог своїми ударами пошкоджує житлові квартали міста", – зазначив він.

У Києві діє гуманітарний штаб, який накопичує запаси продуктів та забезпечує медикаментами, їжею і предметами першої необхідності соціально вразливих мешканців міста.

Дізнавайтеся, як ви можете допомогти іншим на офіційному сайті гуманітарного штабу.