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За місяць війни Росія пошкодила в Києві 87 будинків, 12 шкіл та 6 садочків

Також руйнувань зазнали 10 садиб. 

За місяць війни Росія пошкодила в Києві 87 будинків, 12 шкіл та 6 садочків
Київ
Фото: EPA/UPG

З 24 лютого по 24 березня російські обстріли пошкодили в українській столиці 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, шість садочків і 12 шкіл.

Про це в Facebook повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Кількість людей, які потребують допомоги, збільшується, адже ворог своїми ударами пошкоджує житлові квартали міста", – зазначив він.

У Києві діє гуманітарний штаб, який накопичує запаси продуктів та забезпечує медикаментами, їжею і предметами першої необхідності соціально вразливих мешканців міста. 

Дізнавайтеся, як ви можете допомогти іншим на офіційному сайті гуманітарного штабу. 

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