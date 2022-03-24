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23 березня з Київщини та сходу країни було евакуйовано понад 4,5 тисяч осіб, – ОП

Виїхали майже 3 тисячі маріупольців.

23 березня з Київщини та сходу країни було евакуйовано понад 4,5 тисяч осіб, – ОП

Протягом 23 березня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 4 554 людини.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«До Запоріжжя на власному транспорті дісталися 2 912 маріупольців», – йдеться у його повідомленні.

Ще 51 особа була евакуйована до Запоріжжя з Гуляйполя, а у місто доставлено гуманітарну допомогу.

Також, за словами Тимошенка, у Київській області з селищ Велика Димерка, Богданівка, Світильня вдалося вивезти у безпечні місця 919 людей.

А на Луганщині евакуйовано 672 людини, доставлено 60 тонн гуманітарної допомоги: консерви, крупи, муку, розповів він.

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