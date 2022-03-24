У Чернігові запровадили обмеження на воду – 10 л на людину

У Чернігові, який перебуває в оточенні російських військ, запровадили обмеження на питну воду. На одну особу відпускатимуть не більш ніж 10 літрів.

Про це повідомляє пресслужба КП "Чернігівводоканал".

Там зазначають, що комунальні підприємства міста продовжують підвозити питну воду в усі райони Чернігова. На жаль, кількість ємностей для підвезення питної води обмежена.

"Через це, з метою соціального захисту населення міста, починаючи з 24.03.2022 вводиться обмеження при роздачі питної води. Вода буде розливатися в обсязі 10 л на одну особу", – повідомляють у "Чернігівводоканалі".На підприємстві наголошують, що це вимушений захід соціального захисту населення. Воду у ПЕТ-пляшки обсягом 1, 1,5 і 2 літри не наливають. "Найкраща тара для отримання води – відра", – зазначає пресслужба КП.

Напередодні ввечері стало відомо, що 23 березня російські окупаційні війська обстріляли в Чернігові одне з харчових підприємств. Снаряд влучив у машинну залу й пошкодив магістральний аміакопровід.