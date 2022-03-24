Під Маріуполем загинув командир 810-ї бригади морпіхів Чорноморського флоту РФ
Під Маріуполем загинув командир 810-ї бригади морпіхів Чорноморського флоту РФ
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Росія вивела більшість своєї техніки з Чорнобаївки, - NYT
Росія вивела більшість своєї техніки з Чорнобаївки, - NYT
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чернігові запровадили обмеження на воду – 10 л на людину

Місто перебуває в оточенні окупантів.

У Чернігові запровадили обмеження на воду – 10 л на людину
Фото: КП "Чернігівводоканал"

У Чернігові, який перебуває в оточенні російських військ, запровадили обмеження на питну воду. На одну особу відпускатимуть не більш ніж 10 літрів.

Про це повідомляє пресслужба КП "Чернігівводоканал".

Там зазначають, що комунальні підприємства міста продовжують підвозити питну воду в усі райони Чернігова. На жаль, кількість ємностей для підвезення питної води обмежена.

"Через це, з метою соціального захисту населення міста, починаючи з 24.03.2022 вводиться обмеження при роздачі питної води. Вода буде розливатися в обсязі 10 л на одну особу", – повідомляють у "Чернігівводоканалі".На підприємстві наголошують, що це вимушений захід соціального захисту населення. Воду у ПЕТ-пляшки обсягом 1, 1,5 і 2 літри не наливають. "Найкраща тара для отримання води – відра", – зазначає пресслужба КП.

Напередодні ввечері стало відомо, що 23 березня російські окупаційні війська обстріляли в Чернігові одне з харчових підприємств. Снаряд влучив у машинну залу й пошкодив магістральний аміакопровід.

Учора радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що ворог намагається перетворити Чернігів на другий Маріуполь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також