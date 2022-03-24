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​Авіація та фосфорні бомби. Вогонь і суцільні завали, – Гайдай про підсумки доби на Луганщині

Загинули четверо людей, двоє із них – діти.

На Луганщині ворог зосередив основні зусилля на захопленні Рубіжного і Сєвєродонецька, використовуючи авіацію та фосфорні бомби.

Про це вранці 24 березня повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Авіація ворога продовжує активні дії на території Луганщини. Вчора о 7:45 рашисти завдали удару по північній околиці Рубіжного. Сьогодні вночі на Рубіжне скинуто фосфорну бомбу", – зазначив він.

У районі Попасної за підтримки артилерії ворог продовжує спроби просунутися вглиб міста та закріпитися на раніше захоплених позиціях. Успіху не мав, зазнав втрат.

Унаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, с.Воєводівка  пошкоджено близько 31 об’єкта, з них 10 багатоквартирних та 13 приватних житлових будинків, підприємство легкої промисловості, заклад освіти, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури. 

Фото: Сергій Гайдай

Під час учорашніх обстрілів у Луганській області загинуло чотири людини, з них дві дитини (м.Рубіжне), постраждало — шестеро людей (м.Рубіжне).

Унаслідок влучань російських військ у будівлі було 16 пожеж.

14 населених пунктів знеструмлено частково, 21 – повністю. 101 526 споживачів на Луганщині перебувають без світла. 

Газопостачання немає в 27 населених пунктах: у 22 – повністю,  у 5 – частково. Загалом це близько 32 550 абонентів.

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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