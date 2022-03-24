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Зенітні ракетні війська знищили 11 повітряних цілей російських окупантів

Росіяни втратили сім літаків, гелікоптер, безпілотник та дві крилаті ракети.

Зенітні ракетні війська знищили 11 повітряних цілей російських окупантів
Архівне фото
Фото: Facebook/Пресцентр Командування Повітряних Сил ЗСУ

У середу, 23 березня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів.

Пол це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що за минулу добу знищено: сім літаків, один гелікоптер, один безпілотник (ОТР) та дві крилаті ракети.

Нагадаємо, азгальні бойові втрати ворожої російської армії з 24 лютого по 23 березня складають близько 15 600 осіб.

Крім того, у РФ поменшало танків – на 517 одиниць, бойових броньованих машин – на 1578, артилерійських систем – на 267.

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