Зенітні ракетні війська знищили 11 повітряних цілей російських окупантів

Росіяни втратили сім літаків, гелікоптер, безпілотник та дві крилаті ракети.

У середу, 23 березня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів.

Пол це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що за минулу добу знищено: сім літаків, один гелікоптер, один безпілотник (ОТР) та дві крилаті ракети.

Нагадаємо, азгальні бойові втрати ворожої російської армії з 24 лютого по 23 березня складають близько 15 600 осіб.

Крім того, у РФ поменшало танків – на 517 одиниць, бойових броньованих машин – на 1578, артилерійських систем – на 267.