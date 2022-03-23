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На Харківщині ЗСУ збили крилату ракету російських окупантів

"Зенітні ракетні підрозділи, як завжди, на висоті".

На Харківщині ЗСУ збили крилату ракету російських окупантів
Архівне фото
Фото: скрин відео

У Харківській області Збройні сили України збили крилату ракету російської армії.

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Схід".

"Мінус одна крилата ракета на Харківщині. Зенітні ракетні підрозділи, як завжди, на висоті", – йдеться у повідомленні.

Раніше також повідомлялося, що повітряні сили України збили над Харківською областю два ворожі літаки.

21 березня під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, який упав на території РФ.

Нагадаємо, вчора над Вінниччиною збили крилату ракету "Іскандер", випущену російськими військами. Також на Миколаївщині українські десантники знищили російську крилату ракету з ПЗРК "Ігла" .

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