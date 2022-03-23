Над Харківщиною збили два ворожі літаки

Повітряні сили України збили над Харківською областю два ворожі літаки. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних сил уже традиційно, день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам", - зазначено в повідомленні.

Інші деталі, зокрема, доля пілотів, наразі невідомі.

Нагадаємо, вчора повітряне командування "Схід" повідомило про два збиті ворожі літаки й безпілотник на Слобожанському напрямку.