Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси
ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
Російські окупанти ходять в українських берцях, - Нацгвардія
Російські окупанти ходять в українських берцях, - Нацгвардія
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
ГоловнаНовини -

Над Харківщиною збили два ворожі літаки

Деталей наразі не розголошують.

Над Харківщиною збили два ворожі літаки
архівне фото
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Повітряні сили України збили над Харківською областю два ворожі літаки. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних сил уже традиційно, день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам", - зазначено в повідомленні.

Інші деталі, зокрема, доля пілотів, наразі невідомі. 

Нагадаємо, вчора повітряне командування "Схід" повідомило про два збиті ворожі літаки й безпілотник на Слобожанському напрямку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також