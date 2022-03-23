Бердянська міська рада заявила про викрадення народного депутата Пономарьова

Стверджують, що звʼязку з ним немає вже три дні.

Бердянська міська рада та низка місцевих підприємств повідомили про викрадення російськими військовими народного депутата Олександра Пономарьова.

На сторінці міськради зазначено, що звʼязок з депутатом урвався 20 березня, коли він працював у гуманітарному штабі та допомагав у місцях розселення біженців.

"Наразі його утримують російські військові. Жодної інформації про його стан і місце знаходження немає. Ми не знаємо, що зараз відбувається з Олександром Пономарьовим та які методи тиску застосовують до нього", – повідомили 22 березня на підприємстві AZMOL BP.

У міськраді зауважили, що низка бердянських заводів зупинила роботу, бо "був затриманий і досі утримується засновник і натхненник цих підприємств, відомий у нашому місті меценат Олександр Пономарьов".

"Відомий меценат" Пономарьов, за даними "Схем", вже давно має російський паспорт. При цьому пов’язані з Пономарьовим фірми мають суттєвий вплив на боєздатність української армії. Так звана бізнес-група Олександра Пономарьова налічує близько 35 компаній.