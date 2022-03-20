Росіяни вкрали у Бердянську 5 кораблів з українським зерном

З Бердянського морського порту зникли 5 кораблів, завантажених кількома десятками тисяч тонн українського зерна.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, інформує Радіо Свобода.

«Що повідомляють жителі Бердянська. Там стояло на завантаженні 5 кораблів. Деякі з них повністю були завантажені – це ми бачимо по митних документах, деякі частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами», − заявив Старух.

Голова ОВА сподівається, що скоро місце перебування кораблів стане відоме.

«Зараз ми подивимося, корабель же віддає якісь коди безпосередньо в інформаційне середовище. І зрозуміємо їх», − сказав він.

Нагадаємо, що священник ПЦУ, якого арештували російські окупанти в Бердянську, повернувся додому.