Окупанти намагатимуться форсувати ріку Ірпінь, - Київська ОВА

Російські окупанти планують форсувати ріку Ірпінь, щоб розпочати наступ на Київ.

Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

За його словами, вороги намагаються налагодити логістику та ведуть повітряну розвідку наших позицій. Є загроза, що ворог здійснить спробу форсувати р. Ірпінь.

"Основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків. Не виключається, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування р. Ірпінь. Ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу. Активно ведеться повітряна розвідка позицій наших військ. Загарбник намагається налагодити логістику. Йде неприцільний, хаотичний обстріл житлових масивів та інфраструктури населених пунктів поблизу столиці", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що в Білій Церкві Київської області 19 березня піротехніки ДСНС транспортували і знищили авіаційну ракету Р-27.

А з Броварів і Бучі упродовж 19 березня вдалося вивезти понад три тисячі осіб.