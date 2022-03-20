Росія завдала ракетного удару по складу ЗСУ в Делятині на Франківщині
Росія завдала ракетного удару по складу ЗСУ в Делятині на Франківщині
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
ЗСУ знищили командувача 8 загальновійськової армії Південного округу генерал-лейтенанта Мордвичова
ЗСУ знищили командувача 8 загальновійськової армії Південного округу генерал-лейтенанта Мордвичова
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
Генштаб ЗСУ показав відео 23 дня хроніки оборони Києва
Генштаб ЗСУ показав відео 23 дня хроніки оборони Києва
Українські військові ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ
Українські військові ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Питання-відповідь з Олегом Покальчуком

Як говорити про втрати? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком

Ми продовжуємо нову постійну рубрику "питання-відповідь" з військовим психологом, експертом у сфері інформаційно-психологічних операцій і контррозвідувального захисту Олегом Покальчуком

Фото: facebook/Повернись живим

Як говорити про втрати? 

Важливо, щоб рідні загиблого отримали повідомлення про його смерть першими і безпосередньо, а не дізналися про це зі ЗМІ, фейсбуку і так далі. 

Я перейду відразу до практичних рекомендацій, тому що я встиг провести кілька занять з психологами на цю тему. Я говорив з ними про створення спеціальних підрозділів оповіщення за прикладом того, як це робиться в армії оборони Ізраїлю. Група оповіщення складається з трьох осіб: це двоє у військових одностроях (людина старшого віку та дуже молода людина) і психолог. У нашому випадку може бути психолог або священник. 

Вони отримують інформацію від органів влади чи військкомів про загиблих. І далі така команда з трьох людей має прийти й особисто повідомити про втрату родині. Повідомити з повагою, з пошаною, зі співчуттям.

Основне завдання - мінімізувати шок втрати і за змогою ізолювати цю родину від ЗМІ, які можуть прибігти на місце оповіщення, що буде абсолютно недоречно. А також ізолювати родину від сусідів, які зі щирими намірами прийдуть співчувати. Усе це генералізує горе і має бути усунене до того часу, поки люди не впораються з травматичними звістками. 

Є спеціальний протокол їхньої взаємодії між собою, як усе повинно відбуватися. Як говорити, як заходити у двері, з чого почати. За чим потрібно стежити - адже бувають випадки негайних спроб самогубства після отримання звістки.

Характер повідомлення має бути таким, щоб не переносити агресію людей на армію і державу в цілому. Це абсолютно така інстинктивна реакція, але таке буває. Тому дуже важливий текст, який промовляють, і поведінка групи. Це окрема військово-психологічна операція. 

Аналогічні служби є і у Великобританії, і в США, але приклад Ізраїля для нас найвдаліший. Ці команди називають також Ангелами смерті. 

У випадку України такий підрозділ може перебувати у структурі військово-цивільного співробітництва або в підпорядкуванні офіцерів морально-психологічного забезпечення. 

У чому я абсолютно переконаний: ці підрозділи мають бути утворені негайно. 

Тут потрібно, мабуть, звернутися до міністра оборони і до вищого військового командування. Вони повинні ці команди сформувати. Є маса людей з психологічною освітою призовного віку. Їх потрібно включити в ці команди. Стать не має значення. Люди, на стіл яких лягають списки загиблих, мають натискати кнопку і викликати таку команду. Я готовий з ними попрацювати. І я думаю, що той самий Цахал теж відгукнеться. У них є інструкція, як це робити, і вона досить проста. 

Ці люди візьмуть на себе величезний тягар, величезну відповідальність. Але ця робота дуже потрібна. У Цахалі такі люди повинні працювати щонайбільше два тижні на рік. Але в нас доведеться більше, треба це розуміти. В Україні величезна кількість людей, які вчать інших виходити із зону комфорту. Це їхня нагода проявити себе і допомогти іншим.

Ще один важливий момент: в Ізраїлі заборонено публікувати дані про загиблих до того, як повідомлять родину. І там цього правила дотримуються дуже ретельно. 

У суспільстві має бути консенсус на цю тему. Якщо суспільство погодиться з ідеєю, що родичі мають отримувати звістку про втрату належним чином і офіційно, тоді ця робота буде ефективною. 

Без підтримки суспільства, без консенсусу це все буде неефективно.

Прямі дзвінки, публікації в ЗМІ, пости в соцмережах, передача інформації - від цього потрібно утриматися. По-перше, буває так, що людина, яку ми вважаємо загиблою, насправді не загинула. По-друге, реакція людей на смерть близьких завжди трагічна. Пощадіть родичів. Це наша втрата, але їхнє горе. Ми маємо поставитися до нього з максимальною уважністю і чуйністю. 

Щодо того, як потрібно озвучувати інформацію про втрати на рівні керівництва країни. Ми розуміємо, що пропорція втрат один до десяти. Так буває при співвідношенню оборона/наступ. Наша оборона ефективна, наступ росіян захлинається. 

Цифри втрат так чи інакше озвучуються. Вони не повинні замовчуватися. Але ця інформація має бути скупа. Повторювати і тиражувати ці цифри не варто. Ваш лемент у фейсбуці нічого не дасть. Тільки відчуття безпорадності і додатковий інформаційний хаос. Коментарі у фейсбуці завжди дуже драматичні, подумайте про рідних, які їх читають. 

У рамках єдиної інформаційної політики велике значення має інформаційна самодисципліна. За умов воєнного стану свобода слова і демократія мають бути обмежені. І в найкращому випадку - самообмежені.

Це, до речі, стосується і коментарів на тему дій військового керівництва. На мою думку, під час війни на них слід накласти табу.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також