​Вадим Скібіцький: «Кремлівська еліта боїться дестабілізації режиму та розпаду Росії»

Яких зрушень вдалося досягти, що послаблює Росію у переговорному процесі і посилює нас та чи варто чекати на «чорного лебедя» в російській політиці, представник ГУР розповів під час дискусійної панелі «Зрозуміти, щоб перемогти: чи достатньо добре ми знаємо нашого ворога» (яку «Нова країна» проводила спільно з EFI Group). Публікуємо скорочений виступ.

З початку переговорного процесу Російська Федерація не змінює своєї вимоги — виведення наших військ з території Донецької області, щоб завершити її повну окупацію. Та завдяки Збройним Силам України ці плани ворога повсякчас переносяться — спочатку до 1 квітня, тепер — до осені, збільшується ціна, тобто кількість життів, які росіяни готові покласти задля здійснення цього плану, говорить заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, який також є учасником переговорної групи з РФ. Україна ж вимагає спочатку припинення вогню, а далі — обговорення решти питань у переговорному процесі, додає Скібіцький.

Фото: Зоряна Стельмах Вадим Скібіцький, генерал-майор, представник ГУР МОУ

Справжнього прориву у переговорах з РФ вдалося досягти, розповідає Вадим Скібіцький, вже у тристоронньому форматі (за участі Сполучених Штатів Америки), коли переговорну групу розділили на дві частини — військових та дипломатів. І хоча починалося все, як завжди: з зачитування російським генералом агресивних вимог з папірця, переговорний процес все ж зрушив з місця, додав представник ГУР.

«Я запитав російських генералів, чи пам'ятають вони 2014-2015 рік — розведення сторін, Мінські домовленості? Виявилося, вони брали участь у розробці усіх питань щодо розведення сторін, моніторингу припинення вогню абощо. Було зрозуміло, що люди мають досвід, з ними можна знайти спільну мову. Тож, ми почали з дефініцій, — розповів Вадим Скібіцький, — з того, щоб теоретично визначити, що таке лінія, що таке розведення сторін, моніторинг припинення вогню. Що таке демілітаризована зона».

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Великий вплив на хід перемовин, зауважує при цьому Скібіцький, має стабілізація фронту: чим більше успіхів має Росія на полі бою, тим більше вимог вони висувають.

«Статистика показує, що наші «діпстрайки» ефективні. Наслідки ураження для російської економіки складали 15 %, потім 18 %, зараз — 24 %. Крім підприємств, які переробляють нафту, наступний крок — порушити всю логістичну систему забезпечення, насамперед, угруповання російських військ. Це якраз і буде в тому числі впливати на стабілізацію лінії фронту», — підкреслив Вадим Скібіцький.

Фото: Зоряна Стельмах Вадим Скібіцький, Володимир Огризко, Вадим Денисенко

За його словами, завдяки «діп-» та «мідлстрайкам» уражені обʼєкти вдається виводити з ладу щонайменше на три місяці.

«Система, яка створена в Російській Федерації з переробки нафти, з інших напрямків паливно-енергетичного комплексу, дуже складна. Велика, громіздка. Але при таргетингу визначаються найбільш критичні об'єкти, найбільш критичні елементи. І ми, якщо ви бачите, працюємо послідовно і безперервно.

Давайте згадаємо, що це величезна територія, величезні ресурси задіюються для того, щоб знищити потенціал, який дозволяє Російській Федерації отримувати гроші для війни», — відзначив також представник ГУР.

Та він закликає не недооцінювати ворога: складна економічна ситуація в Російській Федерації — це лише один чинник, який може впливати на прийняття їхніх політичних рішень щодо нашої держави.

Ще один такий чинник — суспільна думка у великих містах на кшталт Москви, Санкт-Петербурга, Казані тощо (де сконцентрований можливий протестний потенціал), зауважує Скібіцький, що видно з процедурних питань щодо мобілізації чи укладання контрактів. За цим вони слідкують дуже прискіпливо. Думка решти населення ні на що не впливає та нікого не цікавить, додає він. Хоча появу «чорного лебедя» у російській політиці ніколи не можна виключати.

«З переговорних процесів і дискусій зрозуміло, що кремлівська еліта боїться трьох речей: дестабілізації режиму, дестабілізації всередині країни і розпаду Російської Федерації. (…) А решта… Пам'ятаю вислів одного з представників російської влади: «Навіть якщо ми будемо програвати, зробимо медійно так, що ми виграли». І я одразу згадую Херсон. Ми їх звідти вигнали — а вони подали це як жест доброї волі зі свого боку. Це ще раз підтверджує, що медійно вони можуть зробити будь-що, і населення це прийме як правду», — зауважив представник ГУР.

Фото: Зоряна Стельмах Вадим Скібіцький, генерал-майор, представник ГУР МОУ

Та розвідка, за словами Вадима Скібіцького — завдяки тому, що вперше в новітній історії обмін військовополоненими відбувається під час війни, а не після її завершення — «отримує чимало цікавих деталей з роботи з полоненими»: про настрої населення в різних регіонах Росії, підготовку, моральний стан російських військових тощо. Як, власне, і з роботи з російськими добровольцями, «які бачать іншу Росію і вважають, що її можна змінити», додав представник ГУР МО.