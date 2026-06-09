Трамп очікує, що США «оголосять про повну перемогу» над Іраном протягом наступних двох тижнів

За словами глави держави, Іран готовий погодитися на відсутність ядерної зброї. Президент впевнений, що повна перемога станеться дуже скоро, і ціни на нафту різко впадуть.

Президент Дональд Трамп під час телемітингу на підтримку сенатора від Південної Кароліни Ліндсі Грема, який у вівторок бере участь у праймеріз, припустив, що США протягом наступних двох тижнів оголосять про «повну перемогу» над Іраном, передає CNN.

«Ми зараз ведемо переговори, і вони хочуть укласти дуже хорошу угоду. Вони готові дати нам усе, вони готові погодитися на відсутність ядерної зброї», — сказав Трамп.

«Думаю, ми перемагаємо в цій боротьбі, але справді виграємо її протягом наступних двох тижнів, коли оголосимо про повну перемогу. Це буде повна перемога, це станеться дуже скоро, і ціни на нафту різко впадуть», — додав президент.

CNN зазначає, що це не вперше Трамп обіцяє значний прогрес «за два тижні». Зокрема, припинення вогню з Іраном, оголошене 7 квітня, спочатку мало тривати два тижні, поки сторони завершать угоду про закінчення війни.

Журналісти також підрахували, що Трамп 37 разів заявляв, що угода з Іраном близька або її хочуть укласти. Перші подібні заяви пролунали ще 23 березня, менш ніж через місяць після початку війни.