Сибіга закликав посилити контроль за експортом глинозему, щоб унеможливити його потрапляння до РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про необхідність запобігти потраплянню європейських матеріалів до російського військово-промислового комплексу, зокрема через ланцюги постачання глинозему.

Про це глава МЗС написав у мережі X.

За словами Андрія Сибіги, нещодавні розслідування щодо експорту глинозему викликають занепокоєння через ризики його опосередкованого використання в інтересах РФ.

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“Жодного алюмінію для російської воєнної машини.

Нещодавні розслідування щодо експорту глинозему викликають серйозне занепокоєння через можливе потрапляння вироблених у Європі матеріалів до ланцюгів постачання, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом.

Алюміній є критично важливим компонентом для виробництва російських ракет, безпілотників, військових літаків та інших видів озброєння, які щодня використовуються проти України та її народу”, – зазначив Сибіга.

Він також привітав рішення ірландської влади розпочати відповідне розслідування та висловив очікування щодо його оперативного й прозорого проведення.

“Ми вітаємо рішення ірландської влади розпочати офіційне розслідування та очікуємо, що воно буде проведене оперативно, незалежно та прозоро”, – додав глава МЗС.

Сибіга наголосив, що європейські ланцюги постачання не повинні сприяти російській військовій машині, а РФ необхідно позбавити доступу до критично важливих ресурсів.

“Європейське виробництво та ланцюги постачання не повинні прямо чи опосередковано сприяти підтримці російської воєнної машини.

Натомість Росія має бути позбавлена доступу до будь-яких критично важливих ресурсів і матеріалів. Попередні обмеження ЄС щодо целюлози та хрому вже продемонстрували свою ефективність. Тепер настав час застосувати такий самий підхід і до глинозему”, – заявив міністр.

Україна продовжить співпрацю з міжнародними партнерами для посилення санкційного тиску на Росію та усунення можливих лазівок у санкційних режимах.

“Україна продовжить працювати з Ірландією, інституціями ЄС та міжнародними партнерами для посилення санкційного тиску на Москву та усунення прогалин, які дозволяють російській оборонній промисловості продовжувати свою діяльність”, – підсумував Сибіга.

Китайська компанія Victory Technology, що перебуває під санкціями США за продаж двигунів Limbach L550 Ірану і Росії, продовжує вести бізнес з цими країнами.