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Сибіга закликав посилити контроль за експортом глинозему, щоб унеможливити його потрапляння до РФ

"Жодного алюмінію для російської воєнної машини".

Сибіга закликав посилити контроль за експортом глинозему, щоб унеможливити його потрапляння до РФ
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про необхідність запобігти потраплянню європейських матеріалів до російського військово-промислового комплексу, зокрема через ланцюги постачання глинозему. 

Про це глава МЗС написав у мережі X.

За словами Андрія Сибіги, нещодавні розслідування щодо експорту глинозему викликають занепокоєння через ризики його опосередкованого використання в інтересах РФ.

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“Жодного алюмінію для російської воєнної машини.

Нещодавні розслідування щодо експорту глинозему викликають серйозне занепокоєння через можливе потрапляння вироблених у Європі матеріалів до ланцюгів постачання, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом.

Алюміній є критично важливим компонентом для виробництва російських ракет, безпілотників, військових літаків та інших видів озброєння, які щодня використовуються проти України та її народу”, – зазначив Сибіга.

Він також привітав рішення ірландської влади розпочати відповідне розслідування та висловив очікування щодо його оперативного й прозорого проведення.

“Ми вітаємо рішення ірландської влади розпочати офіційне розслідування та очікуємо, що воно буде проведене оперативно, незалежно та прозоро”, – додав глава МЗС.

Сибіга наголосив, що європейські ланцюги постачання не повинні сприяти російській військовій машині, а РФ необхідно позбавити доступу до критично важливих ресурсів.

“Європейське виробництво та ланцюги постачання не повинні прямо чи опосередковано сприяти підтримці російської воєнної машини.

Натомість Росія має бути позбавлена доступу до будь-яких критично важливих ресурсів і матеріалів. Попередні обмеження ЄС щодо целюлози та хрому вже продемонстрували свою ефективність. Тепер настав час застосувати такий самий підхід і до глинозему”, – заявив міністр.

Україна продовжить співпрацю з міжнародними партнерами для посилення санкційного тиску на Росію та усунення можливих лазівок у санкційних режимах.

“Україна продовжить працювати з Ірландією, інституціями ЄС та міжнародними партнерами для посилення санкційного тиску на Москву та усунення прогалин, які дозволяють російській оборонній промисловості продовжувати свою діяльність”, – підсумував Сибіга.

  • Згадані двигуни використовують у безпілотниках Shahed-136, і виробник відкрито заявляє про те, що його компоненти постачають для цих дронів. 
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