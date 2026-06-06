Глинозем може використовуватися, зокрема, для виготовлення зброї та військової техніки.

Ірландський уряд опинився в центрі скандалу через експорт глинозему (оксиду алюмінію) з заводу Aughinish Alumina на південному заході країни — найбільшого такого підприємства в Європі — до Росії, де сировина може використовуватися у виробництві зброї, пише Financial Times.

Завод належить російській компанії “Русал”, заснованій олігархом Олегом Дерипаскою, який перебуває під санкціями США, ЄС і Великої Британії. Самому підприємству санкції не загрожують.

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Російські митні дані за 2025 рік свідчать, що найбільшим отримувачем глинозему є завод компанії “Русал” у Красноярську — місті, яке Київська школа економіки відносить до ключових військово-промислових центрів.

Посольство України в Дубліні висловило «серйозне занепокоєння» і нагадало, що обсяг експорту глинозему до Росії зріс з €196 млн у 2021 році до €315 млн у 2025-му.

Ірландський уряд заявляє, що проводить розслідування, але не має інформації про те, що глинозем із заводу потрапляє до російського виробництва зброї.

Ряд ірландських євродепутатів вимагає від уряду прискорити розслідування і звернутися до Єврокомісії щодо санкцій.

Цей скандал поставив Ірландію у незручне становище, враховуючи те, що 1 липня країна приймає головування в ЄС.

Законодавці закликають ЄС запровадити санкції проти заводу в Ірландії, пов'язаного з Олегом Дерипаскою, якщо виявиться, що сировина використовуюється для російської зброї. Наступний пакет санкцій ЄС очікується 15 липня.