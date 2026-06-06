WSJ: Соратники Путіна літають на західних приватних літаках попри санкції

Чемезов і Путін на авіасалоні, Московська область, 20 липня 2021 року

Близькі союзники очільника Кремля Владіміра Путіна продовжують користуватися розкішними приватними літаками західного виробництва — попри санкції, запроваджені після вторгнення в Україну у 2022 році. Про це свідчить розслідування The Wall Street Journal на основі авіаційних документів, даних про імпорт і записів відстеження польотів.

Зокрема, глава оборонного концерну «Ростех» Сергій Чемезов використовує Bombardier Global 7500 вартістю $75 млн для поїздок до ОАЕ, Туреччини та Південно-Східної Азії.

Давній соратник Путіна Аркадій Ротенберг має доступ до двох літаків Bombardier з кінця 2022 року, а мільярдер Ігор Кесаєв у 2023 році імпортував Bombardier Global Express XRS.

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Схема обходу санкцій працює через посередників: європейські брокери купують літаки на вторинному ринку та перереєстровують їх у юрисдикціях, які не застосовують санкції, — ОАЕ, Оман, Казахстан, Південна Африка — після чого ті потрапляють до Росії.

Ключову роль у низці таких угод відіграла віденська компанія Avcon, яка заперечує будь-які порушення.

Як зазначає WSJ, Москва змогла збільшити імпорт західних товарів під час другого терміну президента Трампа, оскільки його адміністрація не надала пріоритет забезпеченню дотримання санкцій, зосередившись на торгівлі наркотиками та Ірані, заявив Джон Сміт, колишній директор Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, головного санкційного органу США.

«Запровадження санкцій схоже на гру «вдар крота»: потрібні значні зусилля правоохоронних органів, щоб відстежити ухилення від санкцій та знайти способи боротьби з ним, і ця адміністрація вирішила не зосереджуватися на посиленні санкційного тиску проти Росії», – сказав Сміт, який зараз є партнером юридичної фірми Morrison Foerster.