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Кирило Буданов зустрівся із главою Міноборони Польщі

Головною темою переговорів була спроба зменшити напруження у відносинах між Варшавою та Києвом після рішення українського президента про надання одному з військових підрозділів назви Героїв УПА.

Кирило Буданов зустрівся із главою Міноборони Польщі
Владислав Косіняк-Камиш і Кирило Буданов
Фото: Соцмережа Х Владислава Косіняка-Камиша

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрівся у Варшаві з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим. Головною темою переговорів була спроба зменшити напруження у відносинах між Варшавою та Києвом після рішення українського президента про надання одному з військових підрозділів назви «Героїв УПА».

Про це пише RMF24.

Після зустрічі з Кирилом Будановим глава міністерства оборони Польщі заявив, що Польща і Україна у питаннях безпеки є партнерами, але «у питаннях історії ми повинні говорити одне одному правду, бо лише так можемо будувати майбутнє».

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«Сьогодні під час зустрічі з генералом Кирилом Будановим, керівником Офісу президента Зеленського, я чітко представив польські очікування щодо рішення назвати один із військових підрозділів іменем УПА. Пам’ять про жертви Волині не підлягає переговорам. Є межі, які не можна переступати», — заявив польський міністр.

Це вже не перший візит Буданова до Варшави з цього питання — у п’ятницю він також зустрічався із заступником міністра закордонних справ Польщі Марціном Босацьким.

За даними видання, у суботу керівник ОП також зустрівся з керівником Бюро міжнародної політики Польщі Марціном Придачем. Розмова стосувалася двосторонніх відносин, зокрема історичних проблем, що виникли після останніх рішень української сторони.

Наразі сам Кирило Буданов ніяк не прокоментував цей візит.

  • Володимир Зеленський присвоїв Незалежному центру спеціальних операцій "Північ" Збройних сил України звання «Героїв УПА», що викликало хвилю обурення в Польщі. Президент Кароль Навроцький вже оголосив, що позбавить Зеленського ордена Білого Орла за це рішення. Президент Анджей Дуда нагородив Зеленського найстарішою та найвищою державною нагородою Польщі, а колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув орден «За заслуги», який він отримав від президента Володимира Зеленського у 2022 році. 
  • У відповідь на заяви польської сторони речник МЗС України заявив, що зараз українські війська захищають не лише Україну, а й Європу, а військові ССО, ініціюючи присвоєння почесного звання для свого підрозділу, не мали на меті образити польський народ
  • Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що “зробить все”, щоб змінити рішення, яким президент України Володимир Зеленський присвоїв підрозділу ССО “Північ” назву “імені Героїв УПА”.
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