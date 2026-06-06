Кирило Буданов зустрівся із главою Міноборони Польщі

Головною темою переговорів була спроба зменшити напруження у відносинах між Варшавою та Києвом після рішення українського президента про надання одному з військових підрозділів назви Героїв УПА.

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрівся у Варшаві з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим. Головною темою переговорів була спроба зменшити напруження у відносинах між Варшавою та Києвом після рішення українського президента про надання одному з військових підрозділів назви «Героїв УПА».

Про це пише RMF24.

Після зустрічі з Кирилом Будановим глава міністерства оборони Польщі заявив, що Польща і Україна у питаннях безпеки є партнерами, але «у питаннях історії ми повинні говорити одне одному правду, бо лише так можемо будувати майбутнє».

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«Сьогодні під час зустрічі з генералом Кирилом Будановим, керівником Офісу президента Зеленського, я чітко представив польські очікування щодо рішення назвати один із військових підрозділів іменем УПА. Пам’ять про жертви Волині не підлягає переговорам. Є межі, які не можна переступати», — заявив польський міністр.

Це вже не перший візит Буданова до Варшави з цього питання — у п’ятницю він також зустрічався із заступником міністра закордонних справ Польщі Марціном Босацьким.

За даними видання, у суботу керівник ОП також зустрівся з керівником Бюро міжнародної політики Польщі Марціном Придачем. Розмова стосувалася двосторонніх відносин, зокрема історичних проблем, що виникли після останніх рішень української сторони.

Наразі сам Кирило Буданов ніяк не прокоментував цей візит.

Володимир Зеленський присвоїв Незалежному центру спеціальних операцій "Північ" Збройних сил України звання «Героїв УПА», що викликало хвилю обурення в Польщі. Президент Кароль Навроцький вже оголосив, що позбавить Зеленського ордена Білого Орла за це рішення. Президент Анджей Дуда нагородив Зеленського найстарішою та найвищою державною нагородою Польщі, а колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув орден «За заслуги», який він отримав від президента Володимира Зеленського у 2022 році.