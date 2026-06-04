Міністр оборони Польщі заявив, що “зробить все”, щоб змінити рішення Зеленського про присвоєння підрозділу імені “героїв УПА”

Косіняк-Камиш також заявив, що не приймає пояснень міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, що рішення про назву підрозділу не мало наміру образити поляків.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що “зробить все”, щоб змінити рішення, яким президент України Володимир Зеленський присвоїв підрозділу ССО “Північ” назву “імені Героїв УПА”, передає польське RMF24.

“Я перебуваю на зв’язку з міністром оборони України [Михайлом Федоровим], передав йому нашу позицію щодо присвоєння одному з військових підрозділів імені УПА. Я зроблю все, щоб змінити це рішення. Ми ставимо це питання дуже чітко”, — заявив віцепрем’єр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він також заявив, що не приймає пояснень міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Той говорив, що рішення про назву підрозділу було вибором українських військових, які, як він запевнив, не мали наміру образити поляків.

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Косіняк-Камиш наголосив, що Україна вже чотири роки обороняється від російського вторгнення, зокрема завдяки переданим Польщею техніці й обладнанню, а також навчанням, які проводять у Польщі.

“Польща виконує свої зобов’язання [...] заради дружніх відносин. Недружнім актом, який викликає біль у серцях поляків, є глорифікація УПА, особливо присвоєння її імені військовим підрозділам, коли ми допомагаємо українській армії”, — сказав глава Міноборони Польщі.

Він наголосив, що “сьогодні потрібна чітка декларація з українського боку”.

“Якщо ми хочемо доброго майбутнього — а ми хочемо — і якщо розуміємо, що безпека Європи, Польщі та України лежить на межі польсько-українського фронту, то маємо будувати відносини на основі чесно осмисленого минулого й поваги до чутливих тем одне одного”, — сказав він.

За його словами, “у польських серцях, у польській душі немислимо глорифікувати когось, хто для нас є синонімом геноциду”.